Türkiye’nin en büyük gölü olan ve 3 bin 755 kilometrekare yüzey alanı, berrak suları ve 450 metreye varan derinliğiyle Van Gölü, inci kefali gibi endemik türlere ev sahipliği yapıyor. Van Gölü’nün Türkiye için bir inci olduğunu ifade eden İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, göldeki ekosistemin korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.

Van Gölü’nün volkanik oluşumlu göl, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle küresel bir miras olduğunu belirten Ercan, gölün çevre kirliliğine karşı korunması gereken önemli bir ekosistem olduğunu söyledi.

“VAN GÖLÜ BİR YAŞAM MİRASIDIR!”

Vanlıların, gölün gelecek nesillere aktarılmasında sorumlulukları olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan, “Van Gölü, yalnızca Van’ın ya da Türkiye’nin değil, dünyamız için de bir hazinedir. Bu göl özellikle inci kefali gibi endemik balık türleriyle küresel bir değere sahip. Van Gölü’nün biyolojik çeşitliliği, sadece bir ekosistem değil, aynı zamanda bir yaşam mirasıdır. Bu yüzden kimse gölü kirletme ya da çarçur etme hakkına sahip değil. Vanlılar, bu inciyi korumak için öncülük etmeli, gölün sularını ve balıklarını yaşatmak için tüm Türkiye’ye karşı sorumlulukları var.” dedi.

Van Gölü’nün özellikle endemik balık türü, doğal güzellikleri ve kültürel değeriyle korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:

“El birliğiyle Van Gölü’nün eşsiz ekosistemi, balıklarıyla, doğasıyla ve kültürel değeriyle gelecek nesillere tertemiz aktarılmalı. Bu eşsiz ekosistem, turizm ve bilim için de oldukça önemli ve değerli. Hepsinden de önemlisi dünyada eşi benzeri olmayan endemik bir balık türünün evi orası, korumak ve gelecek nesillere temiz bırakmak için herkesin el ele vermesi gerekiyor.”