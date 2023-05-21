Wanhaber - ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen programla ‘Dünya Arı Günü’ kutlandı.

Etkinliğe Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, Van İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Erkan, Van Büyükşehir Belediyesi Bitkisel ve Hayvansal Şube Müdürü Muhammed Sıddık Baytin, Van Arıcılık İl Sistemi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Tahir Keçeci, ilgili kurum personelleri ile öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlikte arıların insanlık ve dünya adına taşıdıkları öneme vurgu yapıldı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü Arıcılık Projelerine de değinilen etkinlikte bundan böyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin de içinde bulunduğu yeni projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Haber: Ramazan Çetin