Van’da imitasyon altın ürün satışı yapan dükkanlar son günlerde Vanlıların uğrak yeri haline geldi. Uzun süredir imitasyon altın satan Zana Borak isimli esnaf, özellikle son iki yıldır altın fiyatlarındaki ciddi artışın Vanlıları imitasyon ürünlere yönlendirdiğini söyledi.

“BİR DÜĞÜNÜN EN BÜYÜK GİDERİNİ TAKILAR OLUŞTURUYOR”

Artan altın maliyetlerinin düğün sahiplerini imitasyon ürün almaya zorladığını belirten esnaf Zana Borak, “Özellikle son iki, üç yıldır altın fiyatlarının artmasından kaynaklı olarak imitasyon takıya rağbet arttı. Ayrıca alım gücünün düşmesi de insanların imitasyona yönlenmesindeki en büyük etken. Van’da ortalama bir düğüne en az 600 bin TL değerinde altın alınıyor.

Bugün bir bilezik en az 45 bin lira, küçük boyutlu diyebileceğimiz bir setin değeri 300 bin liraya dayandı. Haliyle bir düğünün en büyük giderini, düğün takıları oluşturur hale geldi. Durum böyle olunca da insanlar imitasyon ürünlere yönelmek zorunda kalıyor.” ifadelerine yer verdi.

“İMİTASYON TAKILARA İLGİ FAZLA”

Van’da özellikle dünya evine girecek çiftlerin artık imitasyona daha fazla rağbet ettiğini belirten Zana Borak, “Bahsettiğimiz ürünlerin en kaliteli imitasyonuna dahi 12 ila 15 bin bandında sahip olmak mümkün. Set, kolye, yüzük, bilezik şeklinde takımları oluşturabilmenin yanında tacına kadar her şeyin en cüzi fiyatlısına buradan erişmek mümkün.

Bu ürünler görüntü olarak altınla bire bir diyebiliriz. Tamamen altından oluşmamakla beraber pek çoğu altın kaplama olarak yapıldığından, altın ürünlerden ayrılması çok zor. Çiftlerimiz altından çok ev eşyalarına öncelik veriyorlar, bundan dolayı da imitasyon altın almak isteyen çok oluyor” diyerek çiftlerin ev eşyalarına öncelik vererek altın yerine imitasyon tercih ettiklerini aktardı.

“ALTINDAN AYIRT ETMEK ZOR”

Ürünlerin yapım aşamasından da bahseden Borak, “Bu ürünler önce nikel kaplama yapılıyor daha sonra altın suyuna batırılacak hale gelince, altın suyuna batırılıyor. Bu yöntemle yapılan tüm takılar kaliteli malzemeyle yapıldığında görünüm açısından altından ayırt edilemez.” dedi.

Kişiden kişiye ürün tercihi değişse de burada her zevke ve tarza uygun ürün bulma olanağının olduğunu söyleyen Borak, “Bir düğünde bir gelinin ihtiyaç duyabileceği tüm altın takıların bire bir imitasyonu bizde mevcut. Buna alyansından tutun da, neredeyse bölgenin sembolü haline gelmiş çeşit çeşit kemer bulunuyor. Ürünlerin bir kısmı gerçek gümüş üzerine altın kaplama olduğundan daha pahalı ve madeni açıdan da değerli.” şeklinde konuştu.