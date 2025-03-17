Beraberindekiler ile birlikte 2023 yılında Van-Hakkari karayolu üzerindeki Kurubaş mevkiinde kurulan ve 256 bin metrekare alana sahip Türkiye'nin en kapsamlı doğal yaşam alanında incelemelerde bulunan Van Valisi Ozan Balcı, Kurubaş mevkiinde kurulan ve çevresi çitle çevrilen doğal yaşam alanında, sahipsiz hayvanlar için besleme ve su odakları, köpek kulübeleri ve padoklar bulunduğunu söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanan sokak hayvanlarının yine Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırılıp, tedavileri yapılarak aşılandıktan sonra bu doğal yaşam alanında bırakılıyor. Aralarında veteriner hekimlerin de bulunduğu 15 personelin görev yaptığı bu alanda, sokak hayvanlarının beslenme ve bakımları eksiksiz yapılıyor.

25 bin kapasiteli doğal yaşam alanında şu anda 800 sahipsiz hayvan bulunmaktadır.