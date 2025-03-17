Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet silah, 1 adet bıçak, 1 adet muşta ve 50 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet hurda araç kupası, 12 araba motoru ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 400 kutu gümrük kaçağı hayvan ilacı, 3 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 405 şahıs yakalanmış, 139 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.