Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu yayımlayarak Türkiye geneliyle birlikte Van’daki doğal gaz abone sayılarının güncel durumunu paylaştı.

Verilere göre, Türkiye genelinde kullanılan toplam doğal gaz tüketimi 2026 yılının Ocak ayında 8.418,02 Sm³ olarak açıklandı. Türkiye genelindeki toplam doğal gaz abone sayısı 22 milyon 7 bin 974, serbest tüketici sayısı ise 850 bin 337 olarak kayıtlara geçti.

Van’a ait verilere göre ise toplam CNG kullanımı 0,143 Sm³, boru gazı kullanımı 61,226 Sm³ ve LNG kullanımı 0,098 Sm³ olarak belirlendi. Böylece Van’da kullanılan toplam doğal gaz miktarı 61,467 Sm³ olarak kayıtlara yansıdı.

VAN’DA DOĞAL GAZ ABONE SAYISI

Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım AŞ’ye bağlı toplam abone sayısı 171 bin 208 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Van’da doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 8 bin 956 olarak raporlandı.

Van’da 2026 yılının Ocak ayında kullanılan toplam doğal gaz miktarı 61.466,834 Sm³ olarak açıklandı. Bu tüketimin 45.358,863 Sm³’ü konutlarda gerçekleşirken, konutlarda kullanılan doğal gaz miktarı toplam tüketimin yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturdu.