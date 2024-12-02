EPDK tarafından yayımlanan verilere göre kış ayının gelişiyle beraber Van’ın doğal gaz abone sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.1 oranında artış gösterdi.

EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre ülkemiz genelinde toplam doğal gaz abone sayısı 20 milyon 675 bin 988 olarak açıklandı.

Aynı zamanda ülke genelinde doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 789 bin 396 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de en çok doğal gaz abone sayısına sahip il 5 milyon 544 bin 682 ile İstanbul oldu. EPDK raporlarına göre İstanbul’da doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 253 bin 795 olarak bildirildi.

2024 doğal gaz tüketiminin illere göre dağılımında en az abone sayısına sahip il ise 10 bin 394 ile Ardahan oldu. Ardahan’da doğal gaz serbest tüketici sayısı ise bin 230 olarak açıklandı.

EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan en son verilere göre Van’da doğal gaz abone sayısı bir önceki aya göre 1,1 oranında artarak 153 bin 132 olarak kayıtlara geçti. Van’da bir önceki ay doğalgaz abone sayısı 152 bin 208 olarak bildirilmişti.

Van’da toplam doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 7 bin 419 olarak açıklandı.