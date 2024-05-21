Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirleri kapsamında mal müdürlüklerinin kapatılacağını duyurdu.

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Genelgesi doğrultusunda bakanlığına bağlı mal müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdiğini açıkladı. "İlk aşamada 100, ikinci aşamada 200 olmak üzere toplamda 300 mal müdürlüğünün kapatılması sağlanacak," dedi.

Kamu Tasarrufu ve Verimlilik

Şimşek, kamuda tasarruf ve verimlilik çalışmaları kapsamında yapılacak değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığının taşra teşkilatlarından biri olan mal müdürlüklerinin, muhasebe ve saymanlık hizmetleri sunduğunu belirtti. "Tasarruf tedbirleri çerçevesinde, mal müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdim. İlk aşamada 100, ikinci aşamada 200 olmak üzere toplamda 300 mal müdürlüğü kapatılacak. Bu müdürlüklerin görevleri, hizmet birleştirilmesiyle il merkezlerinden veya belirli kriterlere göre seçilmiş diğer mal müdürlükleri tarafından yerine getirilecek," diye konuştu.

Etkinlik ve Verimlilik Hedefi

Şimşek, taşra teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasıyla kamuda kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağını, hizmet kalitesinin artırılacağını, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ile personel ve iş gücü yönetimi gibi hedeflere ulaşılacağını ifade etti. "Kaynaklar daha verimli kullanılacak, gereksiz harcamalar önlenecek. Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi, iş süreçlerin hızlanmasını ve hata oranlarının azalmasını sağlayacak. Böylece vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmeti kalitesi daha da yükselecektir," değerlendirmesini yaptı.

Dijital Dönüşüm ve Şeffaflık

Bakan Şimşek, yeni teknolojik sistemlerle kamu mali yönetiminde dijital dönüşümü hızlandıracaklarını ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edeceklerini belirtti. Bu dönüşümün, kamu hizmetlerinin daha şeffaf ve izlenebilir olmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca iş gücü yönetiminin önemine dikkat çeken Şimşek, "Yeni düzenlemeyle personel kaynaklarımız daha verimli kullanılacak ve çalışanlarımızın yetkinliklerine uygun alanlarda istihdam edilmesi mümkün olacak. Böylece iş gücü verimliliği daha da artırılacak," dedi.

Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak taşra teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasıyla kamu mali yönetim sistemine önemli katkılar sağlanacağını belirtti. "Tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge kapsamında kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik için biz de Bakanlık olarak önemli bir adım atmış olduk. Bakanlığım bünyesindeki bu faaliyetlere devam edeceğim. Teknoloji ile kamuyu küçültürken, hizmet kalitesinden de ödün vermeyeceğiz, müdürlüklerimizin bugüne kadar yürüttüğü hizmetlerde hiçbir şekilde aksama olmayacak," açıklamasında bulundu.