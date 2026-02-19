Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi’nde, Muradiye Sulh Ceza Hâkimliğinin arama ve el koyma kararı doğrultusunda Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 2 adet yivsiz av tüfeği, 83 adet dolu av tüfeği kartuşu, 3 adet tabanca, 22 adet dolu tabanca fişeği ve tabanca yapımında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi.