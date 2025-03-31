Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 16-30 tarihlerinde 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 776 paket sigara, 635 litre akaryakıt, 466 adet ilaç (botoks), 185 adet cep telefonu, 164 adet puro, 86 adet elektronik sigara ile 9 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet sim kart, 1 adet modem, adet kulakiçi kulaklık ve 1 adet mini kamera (kopya düzeneğine bağlı) ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 10 olay kapsamında 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA