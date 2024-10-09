Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.



Yapımı tamamlanan ve hasta almaya başlayan 15 kuvözlü 3.basamak yenidoğan yoğun bakım ve 4 yataklı 3.basamak çocuk yoğun bakım alanlarını hakkında bilgiler edinildi.

Ziyarete Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da eşlik etti.

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, “İl Sağlık Müdürümüz; yapımı tamamlanan yoğun bakımlarla yenidoğan yoğun bakım kapasitesinin 105 kuvöze, çocuk yoğun bakım kapasitesinin 28 yatağa çıktığını, bu nedenle hasta sevklerin azalacağını vurgulayıp, hastane yönetimine çalışmaları için teşekkür etti.” ifadelerine yer verildi.