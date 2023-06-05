'Bahçesaray çayır biçme makinalarının desteklenmesi' projesi kapsamında 1 milyon 298 bin TL tutarındaki 20 adet çayır biçme makinesi yüzde 50 hibe ile düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Bahçesaray ilçesinde düzenlenen çayır biçme makinesi dağıtım törenine Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

ALİMOĞLU: "TARIMI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Yüzde 50 hibe destekleri çayır biçme makinesi dağıtım töreninde konuşan Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, tarıma büyük önem verdiklerini belirterek, "Dünyada en çok ihtiyaç duyulan gıdadır. Bu anlamda tarımı çok önemsiyoruz.

Tarım alanını ciddi anlamda desteklenmesi gerekiyor. Bu kapsamda biz de çiftçilerimize gerekli destekleri sağlıyoruz. Bahçesaray çayır biçme makinalarının desteklenmesi' projesi kapsamında 1 milyon 298 bin TL tutarındaki 20 adet çayır biçme makinesini yüzde 50 hibe ile çiftçilerimize dağıttık.

Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde dağıtılan çayır biçme makinesi ile çiftçilerimiz arazilerini daha verimli ve etkili kullanabileceklerdir. Ekipmanların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

GÖRENTAŞ: "ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Çayır biçme makinesi dağıtım töreninde konuşan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise, "Bugün burada DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2023 yılı 'Bahçesaray çayır biçme makinalarının desteklenmesi' projesi kapsamında 1 milyon 298 bin TL tutarındaki 20 adet çayır biçme makinesi yüzde 50 hibe ile çiftçilerimize dağıtıldı.

Bu kapsamda çiftçilerimize yüzde 50 hibe destekli çayır biçme makinelerini dağıttık. Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmakla birlikte çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızı her anlamda desteklemeye devam ediyoruz.

Toprağın, dökülen her damla alın terinin karşılığını verdiğini biliyoruz. İnsanın en sağlıklı, en faydalı ve en önemli istihdamı olan sektörlerimize ve üreticilerimize gereken önemi ve desteği vermeye devam edeceğiz. Kırsal kalkınma projelerine hız verilerek, bu bölgelerde küçük aile işletmelerine sağlanan destekler ve gelir getirici faaliyetlerimiz devam ediyor.

Dağıtımını yaptığımız hibe desteğinin başarıya ulaşması ve bundan sonra da projelerimizin devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra düzenlenen törenle çiftçilere çayır biçme makineleri teslim edildi.

Van bölge gazetesi