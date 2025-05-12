Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 27 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 560 adet paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 185 şahıs yakalanmış, 272 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 62 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.