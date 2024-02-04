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Van’da etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Havaların geceleri eksi 10 dereceye kadar düştüğü kent merkezindeki birçok binanın çatısında boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Yüksek binaların çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtları için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, buzları tek tek kırdı. Yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtlarını temizleyen itfaiye ekipleri, vatandaşlara kaldırımda yürürken dikkatli olması uyarısında bulundu.