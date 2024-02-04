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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, başkan değişikliğine gitti...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, kişisel nedenlerden görevinden istifa edince yerine Hakan Karahan atandı.

Karahan'ın göreve getirilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Şimşek, Başkan Karahan ve ekibine güvenlerinin tam olduğunu söylerek şu ifadelere yer verdi;

"Güven ve desteğimiz tamdır"

Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz.