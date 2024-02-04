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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevden affını istediğini söyleyerek istifa etti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise Erkan’ın görevden alındığı yazıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

O kanunda ne diyor?

Kararda TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındığı belirtildi. Merkez Bankası başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev süreleri dört yıl olarak belirleniyor.

Kamuda başka göreve atanmaz ise...

Ancak 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre KHK’nin kullandığı tabirle, performanslarının yeterli görülmemesi durumunda bu görevden alınabiliyorlar. Görevden alındıktan sonra ise yine bu 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca başka bir kamu görevine atanmazlarsa ve özel sektörde de iş bulmazlarsa eski görevlerinin ücretlerini almaya devam ediyorlar.

Ek ödemeler hariç 161 bin TL...

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'daki kira fiyatlarından şikayet edip "Ev bulamadık annemin şanına tayındık" şeklindeki açıklaması sonrası aldığı maaş gündeme gelmişti. Erkan, ek ödemeler dışında Merkez Bankası Başkanı olarak brüt 161 bin lira maaş alıyordu.