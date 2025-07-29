İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Temmuz sonuna ait verilere göre Türkiye’de toplam yabancı ve Suriyeli sayısı 3 milyon 697 bin 986 olarak raporlandı.

2025 yılı Temmuz sonu verilerine göre aynı dönemde, Van’da ikamet eden toplam yabancı ve Suriyeli sayısı ise 2 bin 368 olarak açıklandı.

Bu dönemde Türkiye genelinde ikamet izni ile bulunan toplam yabancı sayısı 1 milyon 108 bin 72 olurken, aynı dönemde Van’da ise bin 122 olarak raporlandı.

Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı ise 2 milyon 589 bin 914 olarak bildirildi. Aynı dönemde Van’daki Suriyeli nüfus ise bin 146 kişi olarak açıklandı.

Van’da geçici koruma kapsamında kayıtlı bulunan Suriyelilerin, ilde yaşayan toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde yer aldı.