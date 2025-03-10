Hava sıcaklıklarının arttığı Van’da Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından çığ tehlikesi uyarısı ile buzlanma ve don olayına dikkat çekildi.

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın güney ilçelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği kaydedildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Geçtiğimiz haftalarda Van’da mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altında seyreden hava sıcaklıkları an itibariyle mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Rüzgârın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Van ve bölge illeri için buzlanma ve don uyarısı da yapıldı. Uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, çığ uyarısında da bulunarak şu paylaşımı yaptı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu 7

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu 7

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu 7

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu 13

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu 9

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu 11

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu 12

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 8

Saray: Parçalı ve çok bulutlu 8