Ticaret Bakanlığınca yılın iki ayında yapılan iç piyasa denetimlerinde 454 milyon 350 bin 859 lira idari para cezası kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla iç ticaret birimlerince denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

İç ticaret denetim birimlerince yılın iki ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, bu dönemde ekiplerce 17 bin 395 firmaya 454 milyon 350 bin 859 lira idari para cezasının kesildiği aktarıldı. Açıklamada, sadece şubat ayında 9 bin 606 firmaya 309 milyon 973 bin 559 lira idari para cezası uygulandığına işaret edildi.

Açıklamada, bakanlığın farklı denetim birimlerince yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verildi.

Ticaret il müdürlüklerince yılın iki ayında ülke genelindeki 62 bin 328 gerçek ve tüzel kişiye, denetimler sonucunda 161,7 milyon lira ceza uygulandığı, bunun 106,1 milyon lirasının şubatta gerçekleştirilen denetimlerde kesildiği kaydedilen açıklamada, müdürlüklerce bu dönemde 5 milyon 396 bin 387 ürünün denetlendiği ifade edildi.

Fahiş fiyatla mücadeleye 154 milyon lira ceza

İç Ticaret Genel Müdürlüğünce otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimlerinin de gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda yılın iki ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek 629 gerçek ve tüzel kişiye 154 milyon lira idari para cezası kesilmiştir. Bu idari para cezasının 126,7 milyon liralık kısmı fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimler sonucunda verilmiştir. Yılın iki ayında kuyum sektörüne yapılan denetimler neticesinde 56 gerçek ve tüzel kişiye 16,2 milyon lira, emlak sektörüne yapılan denetimler neticesinde 40 gerçek ve tüzel kişiye 3,9 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Bakanlığın sorumluluğundaki sektörlerdeki faaliyetlere ilişkin de bilgi aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sürdürülmektedir. Yapılan denetimlerle, bu ürün gruplarında 2011'de yüzde 32 olan güvensizlik oranı yüzde 1,1'e düşürülmüş durumdadır. Bu denetimler kapsamında bu yıl 821 firma denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 75 gerçek ve tüzel kişiye 7,9 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

Tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi denetimlerinde 138,6 milyon lira ceza uygulandı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere de yer verilen açıklamada, "Hem tüketicileri mağdur eden hem de sektörlerinde haksız rekabete neden olan firmaların neden olduğu olumsuzlukların azaltılması amacıyla yapılan denetimler neticesinde ocak-şubat aylarında 138,6 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Açıklamada, bu kapsamda yapılan denetimlerin 71,1 milyon liralık kısmının ön ödemeli konut satışları, paket tur ve devre tatil, abonelik, mesafeli satış sözleşmeleri ile taksitli satış ödemelerindeki aykırılıklardan dolayı gerçekleştiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede şubatta 18,3 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret il müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul, uygulanan 125,6 milyon lira idari para cezasıyla ilk sırada yer alırken, bu il denetlenen firma sayısı bakımından da 10 bin 633 ile ilk sırada yer aldı."