Meteoroloji bugün beklenen hava durumu verilerini paylaştı. Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji ayrıca buzlanma ve don uyarısı ile çığ tehlikesi uyarısında da bulundu.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji Van ve bölge illeri için uyarılarda da bulundu. İlk uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Bir uyarı da çığ tehlikesi için yapılarak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Bahçesaray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı