Meteoroloji bugün beklenen hava durumu verilerini paylaştı. Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca buzlanma ve don uyarısı ile çığ tehlikesi uyarısında da bulundu.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Van ve bölge illeri için uyarılarda da bulundu. İlk uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bir uyarı da çığ tehlikesi için yapılarak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı