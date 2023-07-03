Wanhaber / Umut Tarhan

Van Bisikletliler Platformu üyesi bisikletliler, farkındalık için yarın bisikletlerle şehir turu atacak.

Saat 18:00'de Van Valiliği Bahçesi'nde bir araya gelecek bisikletli grup, Valilik önünden başlayarak Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi, Kale Yolunu takip ederek Van Kalesinde turu noktalayacak.

Yaklaşık 8 km'lik parkurda pedal çevirecek Van Bisikletliler Platformu üyeleri, etkinliğe tüm bisiklet toplulukları ve bisiklet sever gönüllüleri davet etti.

Sürüş güvenliği için kask takılması istenen etkinliğe 18 yaş ve altındaki gönüllülerin, ebeveynleriyle ya da refakatçileriyle birlikte katılabilecekleri belirtildi.