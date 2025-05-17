Erciş Kaymakamlığı, Erciş Kızılay, Erciş Gezginler ve Vangölü Aktivistleri öncülüğünde bisiklet turu düzenlenecek ve pedal tutkunları bir araya gelerek pedal çevirecek.

Van’ın Erciş ilçesinde Gençlik Haftası nedeniyle renkli bir etkinlik gerçekleştirilecek. “Gençlik Tarihe Pedal Çeviriyor” mottosuyla gerçekleştirilecek olan bisiklet turunda hem doğal güzelliklere dikkat çekilecek hem de bisiklet özendirilecek. Tura katılanlar eşsiz bir doğa manzarası eşliğinde pedallayacak.

Bugün (17 Mayıs Cumartesi) gerçekleşecek bisiklet turu saat 12.00’de başlayacak. Erciş DSİ şefliği önünde başlayacak olan pedal çevirme etkinliği Kara Yusuf Paşa Kümbetinde son bulacak.

Erciş Kaymakamlığından yapılan paylaşımda, “Tüm bisiklet tutkunları, tarih ve doğa severler davetlidir.” denildi.

Bisiklet turuna katılım ücretsiz olurken, tur sonunda Kızılay tarafından çorba ikramında bulunulacak.