68 Aksarayspor ile Vanspor, 2. Lig play-off 2. tur rövanş maçında karşı karşıya geldi. Dağılgan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada üstün bir performans sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, play-off'ta bir üst tura yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşma, Van kent merkezinde kurulan dev ekranda yüzlerce taraftar tarafından izlendi. Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan taraftarlar, atılan golle birlikte adeta kendinden geçti. Gol sonrası sevinç çığlıkları atan taraftarlar, meşaleler yakarak kutlamalara başladı.

Maçın sona ermesiyle birlikte meydanda büyük bir coşku yaşandı. Takımlarının galibiyetini doyasıya kutlayan taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde uzun süre meydandan ayrılmadı. Daha sonra Cumhuriyet Caddesindeki Sanat Sokağı'na geçen taraftarlar davul eşliğinde uzun süre kutlama yaptı.

Öte yandan, polis ekipleri meydanda geniş güvenlik önlemleri alırken, kutlamalar olaysız şekilde sona erdi.