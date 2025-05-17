Nesine 2. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u konuk eden Artı Değer Van Spor FK, saha olayları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. Kurul’dan Van Spor’a para cezası çıktı.

PFDK kararında; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün, 12.05.2025 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Motolux 68 Aksarayspor Nesine 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Artı Değer Van Spor FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 72.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.