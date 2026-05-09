Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Gönderme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okul çıkışı yemek yedikten sonra Kur'an kursuna gitmek üzere evden ayrılan 11 yaşındaki Yuzarsif Acar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredeki 5 köpeğin saldırısı sonucu bacağından ve kalçasından derin yaralar alan çocuk, önce Muradiye Devlet Hastanesi'ne, ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

"Boğazımı sıkacaklar sandım"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Yuzarsif Acar, köpeklerin bir anda etrafını sardığını belirterek, "Okuldan geldim, eve gittim, yemek yedim. Dışarı çıktım Kur'an okumaya. Baktım çocuklar top oynamıyor, birdenbire köpekler bana saldırdı. Kaçtım; köşede beni sıkıştırıp ısırdılar. Sonra da okuldaki servis geldi.

Ben gittim eve, sonra hastaneye geldim. Evet, 5 köpekti. Korku olarak; boğazımı sıkacak sandım, o korku vardı içimde" dedi.

"Belediyeye verdiğimiz dilekçeler sonuçsuz kaldı"

Yaralanan çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar ise mahalledeki köpek sorununa karşı defalarca uyarıda bulunduklarını ifade ederek, " Kendisi benim torunum olur. Okuldan gelirken camiye gitmiş, köpek saldırısına uğramış. Yani hali perişan, yaraları çok derin. Bunlara bir önlem alsınlar. Birkaç kere dilekçe verdik, uyardık belediyeyi" diye konuştu.

Gönderme Mahallesi Muhtarı Mehmet Sadık Polat, bölgedeki köpek sokak köpeği sorununu defalarca belediyeye bildirdiklerini belirterek, ""Muradiye Belediyesine defalarca başvurduk ancak toplama işlemleri yetersiz kalıyor. Daha da önemlisi, Çaldıran'da toplanan köpeklerin bizim köyün yol ağzına bırakıldığına dair mahalle sakinlerinin şahitliği var.

Bir aracın bagajı açılıp köpekler buraya salınıyor. Bu sadece Muradiye'nin değil, çevre ilçelerin de ortak sorumsuzluğudur. Bir canımızı kaybettik, diğerleri hala hastanede. Bugün Büyükşehir Belediyesi ekip gönderdi ama bu önlemlerin sürekliliği şart" ifadelerini kullandı.

"Bir haftada üçüncü vaka"

Geçtiğimiz hafta Saray ilçesinde meydana gelen saldırıda 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki ağabeyi Ayaz Özsoy ise ağır yaralanmıştı. Tedavisi süren Ayaz'ın babası Veysi Özsoy, hastanede Yuzarsif Acar ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.