Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otobüs ve uçak bileti fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken, memleketine gitmek isteyenler seyahat planlarını yapmaya başladı. Bayram öncesi hem uçak hem de otobüs bilet fiyatlarının da yükseldiği görüldü.

Birçok firmada ise bayram öncesi yer kalmadığı veya koltukların kapatıldığı ifade ediliyor. Yüksek bilet fiyatlarına büyük tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada duruma tepkilerini dile getirerek, hem otobüs hem de uçaklardaki yüksek fiyatlara isyan ediyor.

Döviz ve altın kurundaki dalgalanmalar, akaryakıta gelen zamlar, personel giderleri gibi pek çok nedene bağlı olarak şehirlerarası otobüslerin bilet fiyatlarına yüksek derecede zamlar yansıtıldı. Seyahat edecek yolcular fiyatlardan yakınırken, firmalar ise fiyatları akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasına bağlıyor. Uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle bilet almakta güçlük geçtiklerini ve bayram öncesi kara kara düşündüklerini belirten vatandaşlar, bu durumdan dolayı da mağdur olduklarını söylediler.

Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı'na iki gün kala İstanbul'dan Van'a gelmek isteyen bir kişi bin 600 ile bin 700 TL arasında ödeme yapması gerekirken, Ramazan Bayramı'na iki gün Van'dan İstanbul'a gitmek isteyen bir kişi ise bin 700 TL ödeme yapması gerekiyor.

Yine Ramazan Bayramı öncesi İzmir'den Van'a gelmek isteyen bir kişi bin 600 ile bin 700 TL arasında bir ödeme yapması gerekirken, Van'dan İzmir'e bayram tatiline gitmek isteyen bir kişinin en az bin 700 TL arasında ödeme yapması gerekiyor. Bayrama iki gün kala Antalya'dan Van'a gelmek isteyen bir kişi için uçak bilet fiyatı 4 bin 247 TL'den başlarken, Van'dan Antalya'ya gitmek isteyen bir yolcu ise en az 2 bin ile 5 bin TL gözden çıkarması gerekiyor.

Ankara'dan Van'a bayram tatili için gelmek isteyen için bir bilet fiyatı 3 bin 400 TL'den başlarken, Van'dan Ankara'ya bilet fiyatı ise bin 600 ile 5 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. İstanbul'dan Van'a otobüsle gelmek isteyenler bin 600 ile bin 700 TL arasında bir fiyatı gözden çıkarması gerekirken, Van'dan İstanbul'a bayram öncesi bilet fiyatları bin 750 TL'den başlıyor.

İzmir- Van arası geliş gidiş bilet fiyatları bin 700 TL'den başlarken, Bodrum- Van arası bilet fiyatları ise bin 800 TL'den alıcı buluyor. Ankara- Van arası otobüs bilet fiyatları ise bin 300 TL'den başlıyor. Vatandaşlar bayram öncesi birçok firmada bilet bulamadıklarını belirterek, bilet bulunan firmaların ise fiyatı çok yüksek tuttuğunu vurguladılar.