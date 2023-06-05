Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otobüs ve uçak bileti fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, memleketine gitmek isteyenler seyahat planlarını yapmaya başladı. Bayram öncesi hem uçak hem de otobüs bilet fiyatlarının da yükseldiği görüldü. Birçok firmada ise bayram öncesi yer kalmadığı veya koltukların kapatıldığı ifade ediliyor.

Yüksek bilet fiyatlarına büyük tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada duruma tepkilerini dile getirerek, hem otobüs hem de uçaklardaki yüksek fiyatlara isyan ediyor.

Döviz ve altın kurundaki dalgalanmalar, akaryakıta gelen zamlar, personel giderleri gibi pek çok nedene bağlı olarak şehirlerarası otobüslerin bilet fiyatlarına yüksek derecede zamlar yansıtıldı. Seyahat edecek yolcular fiyatlardan yakınırken, firmalar ise fiyatları akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasına bağlıyor. Uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle bilet almakta güçlük geçtiklerini ve bayram öncesi kara kara düşündüklerini belirten vatandaşlar, bu durumdan dolayı da mağdur olduklarını söylediler.

Yapılan araştırmaya göre Kurban Bayramı'na iki gün kala İstanbul'dan Van'a gelmek isteyen bir kişi bin 900 ile 2 bin 100 TL arasında ödeme yapması gerekirken, Kurban Bayramı'na iki gün Van'dan İstanbul'a gitmek isteyen bir kişi ise bin 200 ile 2 bin TL arasında ödeme yapması gerekiyor.

Yine Kurban Bayramı öncesi İzmir'den Van'a gelmek isteyen bir kişi bin 900 ile 2 bin TL arasında bir ödeme yapması gerekirken, Van'dan İzmir'e bayram tatiline gitmek isteyen bir kişinin en az 2 bin TL arasında ödeme yapması gerekiyor. Bayrama iki gün kala Antalya'dan Van'a gelmek isteyen bir kişi için uçak bilet fiyatı 2 bin TL'den başlarken, Van'dan Antalya'ya gitmek isteyen bir yolcu ise en az 2 bin TL gözden çıkarması gerekiyor.

Ankara'dan Van'a bayram tatili için gelmek isteyen için bir bilet fiyatı bin 200 TL'den başlarken, Van'dan Ankara'ya bilet fiyatı ise bin 200 ile 2 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. İstanbul'dan Van'a otobüsle gelmek isteyenler 750 ile 900 TL arasında bir fiyatı gözden çıkarması gerekirken, Van'dan İstanbul'a bayram öncesi bilet fiyatları 750 TL'den başlıyor.

İzmir- Van arası geliş gidiş bilet fiyatları 750 TL'den başlarken, Bodrum- Van arası bilet fiyatları ise 800 TL'den alıcı buluyor. Ankara- Van arası otobüs bilet fiyatları ise 500 ile 750 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar bayram öncesi birçok firmada bilete bulamadıklarını belirterek, bilet bulunan firmaların ise fiyatı çok yüksek tuttuğunu vurguladılar.

Van bölge gazetesi