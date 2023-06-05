Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Son olarak yılbaşında zam yapılan sigarada bir kez daha fiyat değişikliği yaşandı.

Philip Morris grubu, ürünlerine 5 TL zam yaptı.

5 TL'lik zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli olan zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunuldu.

Sigara içen vatandaşlar bu sabah itibarıyla zamlı fiyatlardan almaya başladı.

Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

Zamlı fiyatlar

Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

-Marl ED: 39 TL

-Marl To: 40 TL

-Marl: 41 TL

-Parl: 42 TL

-Parl MID: 41 TL

-Mur: 39 TL

-Chst: 37 TL

-Lrk: 38 TL

-LM: 37 TL

ensonhaber