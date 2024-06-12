Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, bayramlarla özdeşleşen tatlıcılarda da yoğunluk yaşanması beklenirken, şuana kadar herhangi bir yoğunluğun olmadığı belirtildi.

Bayramların olmazsa olmazı tatlılar-baklavalar, bu bayramda pek tüketilmeyeceğe benziyor. Tatlı işletmecileri, bayrama birkaç gün kalmasına rağmen bekledikleri yoğunluğu yaşamadıklarını dile getiriyor.

Tatlıcılar, şuana kadar baklava çeşitlerine ilgi olmamasını, sıcaklardan dolayı şerbetli ürünlerin çokça tercih edilmemesi, ekonomik nedenler ve vatandaşların şu an kurbanlıklara yönelmesine bağlıyor.

“İŞLERDE DURGUNLUK VAR”

Geçmiş bayramlarda tatlı siparişlerine yetişemediğini ama bu bayramda şuana kadar beklenen siparişleri alamadığını belirten İşletme sahibi Ali Noyan, “Kurban Bayramı olması nedeniyle olsa gerek insanlarımız tatlıya çok fazla yönelmiyor. Geçtiğimiz yıllarda bayrama bir hafta kala yoğunluğumuz başlardı. Ama bu bayram öyle olmadı. Tabi bunda ekonomik nedenler de etkili diye düşünüyorum. Haliyle vatandaşa fiyatlar yüksek geliyor. Şuan için işlerimizde bir durgunluk var” dedi.

En düşük tatlı fiyatının 100 TL’den başladığını belirten Noyan, “Genelde bayramlarda tatlı siparişi verilince cevizli baklava revaçta oluyor. Baklavayla beraber künefe, kadayıf, tulumba gibi tatlılar sipariş verilirdi. Ama maalesef bu yıl daha sipariş yok denecek kadar az. Fiyatlar bize normal alıcıya pahalı geliyor. Daha önce 2 – 3 tepsi sipariş veren biri şimdi kilo işi tatlı almaya başladı. En ucuzu tulumba tatlısı. Tulumbanın fiyatı 100 TL diğer tatlı türleri de 170 TL’den başlıyor, 400-500 TL’ye kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“TEMEL İHTİYAÇ OLMADIĞI İÇİN EN SONA BIRAKILIYOR”

“Nerede eski bayramlar” diyen Tatlı ustası Cem Yiğit ise, “Bayramlık tatlı siparişi alacağımıza dair afiş astık ama maalesef ses seda yok. Dışarıda bayram havası da yok. Tatlı temel ihtiyaç olmadığı için maalesef en sona bırakılıyor. Olur da alma imkanları olursa en son tatlıya bakarlar. Maalesef bu durum bizi çok etkiliyor. Önceki yıllarda siparişlere yetişemezken bu bayrama 4 gün kaldı ve biz sipariş alamıyoruz” diye konuştu.

“SON GÜNLERDE DE OLSA SATIŞIN OLACAĞINI TEMENNİ EDİYORUZ”

Baklava ve diğer tatlı çeşitlerini yapmayı bilenlerin daha ekonomik olsun diye evlerinde yaptığını da anlatan Baklava Ustası Yiğit; “Daha ekonomik olur diye tatlıyı, baklavayı evinde yapmayı tercih edenler de var. Tabi şu ana kadar sipariş almamamızın nedenlerinden biri ekonomik sebep diğeri ise Kurban Bayramı olmasıdır. İnsanlar genel olarak kurban alım-satımına yönelmiş durumda. Son günlerde de olsa satışın olacağını temenni ediyoruz. Hatta son günlere kaldığında da bizler için daha fazla yoğunluk olmuş oluyor. Tatlı fiyatları da 100 TL’den başlar 500 TL ye kadar çıkar. Şu anda 1 tepsi cevizli baklavanın fiyatı da bin 500 TL.” şeklinde konuştu.