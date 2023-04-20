Wanhaber – Haber Merkezi

Ramazan Bayramı arifesinde Van’da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı pazarda yoğunluk oluşturuyor.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala çarşı pazarda oluşan insan yoğunluğu arife gününde en üst seviyeye ulaştı.

Tatlı bir telaşın yaşandığı çarşı pazarda vatandaşlar bayram için son hazırlıklarını yapıyor.

Özellikle berber ve kuaförlerde traş kuyruğu oluşurken, tatlı siparişi veren vatandaşlar da tatlıcılarda yoğunluk oluşturuyor.

Arife günü olması nedeniyle cadde ve ara sokaklarda yürümek dahi güç bir hal alırken, bazı noktalarda araç trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.