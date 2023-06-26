Wanhaber / M. Salih Giyci
Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayramda vatandaşlar kurbanlıklarını kesecek, ziyaretler gerçekleştirerek bayramlaşacak.
Kurban Bayramında kurbanlıklar kesilmeden önce bayram namazı eda edilecek.
Bayram namazı Van merkezde saat 05.19’da kılınacak.
İşte Van ilçelerinde bayram namazı vakitleri;
Bahçesaray: 05.22
Başkale: 05.17
Çaldıran: 05.15
Çatak: 05.21
Edremit: 05.19
Erciş: 05.17
Gevaş: 05.20
Gürpınar: 05.19
Muradiye: 05.16
Özalp: 05.16
Saray: 05.15
Tuşba: 05.19
İpekyolu: 05.19