TBB tarafından yayımlanan 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre Van’daki altın kredileri ve altın mevduatı rakamları belli oldu.

Bin TL üzerinden açıklanan verilere göre Van’da sektör bazında altın kredileri 204 milyon 54 bin TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde gerçek kişilere ait altın mevduatı 11 milyar 777 milyon 598 bin TL, tüzel kişilere ait altın mevduatı ise 1 milyar 425 milyon 443 bin TL oldu. Toplam altın mevduatı ise 13 milyar 203 milyon 41 bin TL olarak açıklandı.

Verilerde mevduat bankalarına ilişkin rakamlar da yer aldı; buna göre mevduat bankalarında altın kredileri 87 milyon 97 bin TL olurken, gerçek kişi altın mevduatı 9 milyar 312 milyon 560 bin TL, tüzel kişi altın mevduatı 1 milyar 57 milyon 371 bin TL olarak kaydedildi. Mevduat bankalarındaki toplam altın mevduatı ise 10 milyar 369 milyon 931 bin TL oldu.

Katılım bankalarına ilişkin verilerde ise altın kredileri 116 milyon 957 bin TL olarak açıklandı. Katılım bankalarında gerçek kişi altın mevduatı 2 milyar 465 milyon 38 bin TL, tüzel kişi altın mevduatı 368 milyon 72 bin TL olurken toplam altın mevduatı 2 milyar 833 milyon 110 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Yabancı sermayeli bankalarda altın kredileri 12 milyon 624 bin TL olarak açıklanırken, gerçek kişi altın mevduatı 2 milyar 595 milyon 778 bin TL, tüzel kişi altın mevduatı 209 milyon 952 bin TL oldu. Bu gruptaki toplam altın mevduatı ise 2 milyar 805 milyon 730 bin TL olarak kaydedildi.

Kamu bankalarında altın kredisi verisi sıfır olarak yer aldı. Kamu bankalarında gerçek kişi altın mevduatı 6 milyar 456 milyon 147 bin TL, tüzel kişi altın mevduatı 951 milyon 430 bin TL olurken toplam altın mevduatı 7 milyar 407 milyon 577 bin TL olarak açıklandı.

Yerli özel bankalarda ise altın kredileri 191 milyon 430 bin TL olarak kaydedildi. Gerçek kişi altın mevduatı 2 milyar 725 milyon 673 bin TL, tüzel kişi altın mevduatı 264 milyon 61 bin TL olurken toplam altın mevduatı 2 milyar 989 milyon 734 bin TL oldu.