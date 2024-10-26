Balık Türlerinin Fiyatları Artış Gösterdi

Esnaf, önümüzdeki günlerde hava koşullarının düzelmesiyle birlikte fiyatların yaklaşık yüzde 40 oranında düşmesini bekliyor, ancak bu durum hala belirsizliğini koruyor. Balıkçıların ifadelerine göre, palamutun bir kilosu 2-3 kişiyi doyurmaya yetecek miktarda, bu da fiyatların düşmesi durumunda ailelerin daha fazla balık tüketmesine olanak tanıyacak. Ancak, soğuk havaların etkisiyle çinekop gibi türlerin fiyatlarında dalgalanmalar devam edecek gibi görünüyor.