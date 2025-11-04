Van’da balık tezgahlarında çeşit artarken, bazı balık türlerinde de fiyatlar düşüşe geçti. Özellikle hafta sonları daha fazla rağbet gören balıkların fiyatları, vatandaşlar arasında farklı görüşlere neden oluyor. Balıkçı esnafına göre, kimi vatandaşlar fiyatları normal bulurken, kimileri ise yüksek buluyor.

Geçtiğimiz günlerde bazı kentlerde hamsi fiyatlarının kilosu 50 TL’ye kadar düşerken, Van’da bu fiyatın üzerinde satılıyor. Ancak buna rağmen geçen hafta Van’da kilosu 250 TL’den satılan hamsinin kilo fiyatı şimdilerde 100 TL’ye kadar indi.

Hamsinin kilo fiyatının düşmesi bu balığa olan rağbeti de artırdı. Balıkçı tezgahlarında en çok rağbet gören balık Van Balığı ile birlikte hamsi ve istavrit oluyor.

Van’da Güncel Balık Fiyatları şu şekilde (kg):

İstavrit: 150 TL

Hamsi: 100 TL

Levrek: 500 TL

Karides: 750 TL

Van Balığı (İnci Kefali): 100 TL

Norveç Somonu: 650 TL

Çipura: 450 TL

Palamut: 500 TL

Barbun: 550 TL

Mercan: 300 TL

Alabalık: 300 TL

Sarıkanat: 400 TL

Gümüş: 300 TL