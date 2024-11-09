Olay, bugün öğle saat 17:00 da İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesinin Terzioğlu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 6 katlı binada meydana geldi. Çalıştığı inşaat halindeki binanın 4'üncü katına çıkan Erhan Karabulut, bir anda dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Karabulut'un arkadaşları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, halatla asansör boşluğuna inerek, sedye ile Karabulut'u yukarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erhan Karabulut'un vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA