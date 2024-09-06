Van İl Sağlık Müdürlüğü ‘Halk Sağlığı Haftası’nda anne sütünün bebeğe faydası ve emzirmenin anneye faydalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

“Emzirmek annenin, anne sütü bebeğin koruyucusudur” sloganıyla yapılan paylaşımda söz konusu faydalara ilişkin şunlar sıralandı;

EMZİRMENİN ANNEYE FAYDALARI

*Yumurtalık (over) kanseri ve meme kanserinden korur.

*Kemik erimesine karşı korur.

*Rahmin gebelik öncesi durumuna dönmesine yardımcı olur.

*Kilo vermeyi ve doğum öncesi kiloya dönmeyi kolaylaştırır.

*Annelik duygusunun gelişmesini sağlar.

*Doğal bir sakinleştirici etkisi vardır.

ANNE SÜTÜNÜN BEBEĞE FAYDALARI

*İlk 6 ay boyunca bebeğin tüm besin öğesi gereksinimlerini (su dahil) karşılar.

*Bebek tarafından kolaylıkla sindirilebilir.

*Bebeği çeşitli hastalıklara karşı korur.

*Canlı hücreler, hormonlar, aktif enzimler, antikorlar ve pek çok diğer bileşeni içeren dinamik (her an değişebilen) bir besindir.