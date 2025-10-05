Van’ın en işlek caddelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, akşam saatlerinde de adeta çileye dönüşüyor. Bitmek bilmeyen trafik sorunu hem sürücüleri hem de yayaları bıktırıyor.

Van’da trafik çilesi son günlerde artarak devam ediyor. Çevre yolunun tamamlanmamış olması, alternatif güzergahların yetersizliği ve mevcut ana cadde ile ara sokaklardaki yol bakım ve onarım çalışmaları, kentteki trafik yükünü daha da artırıyor.

ANA CADDELERDE TRAFİK KİLİTLENİYOR

Kent merkezinde otopark yetersizliği, duyarsız sürücülerin yaptığı gelişigüzel ve çift sıra parklar da trafiği felç eden nedenler arasında öne çıkıyor. Özellikle İpekyolu Caddesi, Maraş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İskele, Sıhke, İkinisan Caddesi ve Sebze Hali Kavşağı yoğunluktan en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor.

Özellikle İpekyolu Caddesi’nde, Yeni Emniyet civarında devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları, kentin en işlek güzergahını neredeyse durma noktasına getiriyor.

SIK SIK SOSYAL MEDYADA SORUN DİLE GETİRİLİYOR

Saat 15.00’ten sonra yoğunluğun zirveye çıkmasıyla birlikte birçok kavşak adeta kilitleniyor. Vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ve videolarla duruma tepki göstererek, trafik sorununa kalıcı çözüm bulunmasını talep ediyor.

HEM HAFTA İÇİ HEM DE HAFTA SONU MANZARA DEĞİŞMİYOR

Edremit ilçesinden başlayıp İpekyolu güzergahı boyunca eski Kedi Kavşağı, eski Emniyet Kavşağı, Otogar ve devamındaki tüm kavşaklarda araçlar uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Hafta içi üniversite, kent merkezi ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi hattında trafik çilesi yaşanırken, hafta sonları ise kentin iç kesimlerindeki cadde ve sokaklarda benzer sorunlar gözleniyor. Vatandaşlar, Van’ın trafik sıkıntısının çözümü için etkili projeler istiyor. Özellikle İpekyolu üzerindeki trafiği rahatlatmak için yoğunluğun yaşandığı noktalara battılı çıktılı, köprülü kavşaklar yapılması talep ediliyor.

AMBULANSLAR İLERLEMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Trafik yoğunluğu sağlık hizmetleri açısından da ciddi bir sorun oluşturuyor. Özellikle ambulanslar sıkışan trafikte ilerlemekte zorlanıyor, hastalara ulaşmak ya da hastaları hastanelere yetiştirmek için büyük çaba harcanıyor.

Şehirde 10 dakikada gidilebilecek mesafeler zaman zaman bir saate kadar uzuyor. Bu durum hem zaman kaybına hem de kent genelinde gürültü ve görüntü kirliliğine yol açıyor.

Vatandaşlar ve sürücüler, yetkililere seslenerek özellikle bakım-onarım çalışmalarının hızlandırılmasını, yeni alternatif yolların açılmasını ve otopark sorununun acilen çözülmesini istiyor.