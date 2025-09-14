Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hem yatırımcıların hem de kuyumcuların gündeminde. Vanlı kuyumcu Muhammet Semih Sadıksoy, Van’da son günlerde altın satanların alanlardan daha çok olduğunu söyledi.

Altın fiyatları son dönemde rekor üstüne rekor kırıyor. Fiyatların yükseldiği altın dikkat çekiyor.

Van Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren kuyumcu esnafı Muhammet Semih Sadıksoy, altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

“ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR”

Altının son aylarda ciddi bir yükseliş trendine girdiğini belirten Sadıksoy, “Geçtiğimiz aylarda normal seyrinde devam eden altın fiyatları, son günlerde ciddi şekilde artış gösterdi. Şu an altın hala yükseliş durumunda. Yılsonu itibariyle gram altının 5 bin 500 ila 6 bin TL bandına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu sadece bir tahmin” dedi.

Artış ile beraber şu anda piyasalarda altın satanların daha fazla olduğunu ifade eden Sadıksoy, uzun vadede altının zarar ettirmeyen bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekti.

“ALTIN HER ZAMAN GÜVENLİ LİMANDIR”

Sadıksoy, “Altın, her zaman güvenli bir limandır. Yatırımcılar uzun vadeli düşünerek gram altın, ata altını veya bilezik gibi ürünleri tercih edebilir. Özellikle önümüzdeki sezon düğün yapmayı planlayanlar, altınlarını erkenden alırlarsa yıl sonundaki muhtemel yükselişten etkilenmemiş olurlar.” şeklinde konuştu.

“ALTIN ZORUNLU OLMADIKÇA BOZULMAZ, BİR YATIRIM ARACIDIR”

Altının yatırım aracı olduğunu belirten Sadıksoy, “Altın zorunlu olmadıkça bozulmaz, bir yatırım aracıdır. Elinde altın olan vatandaşlar, uzun vadeli düşünerek değerlendirme yapmalı. Özellikle gram altın, küçük yatırımcı için iyi bir tercih olabilir. Konut veya benzeri bir yatırım haricinde şu an altının bozulmasını tavsiye etmiyoruz. Özellikle kısa süreli alım-satım yapmak pek kâr getirmiyor.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Van’daki altın yatırımcılarının dikkatli ve bilinçli hareket etmesi gerektiğini tavsiye ediyor.