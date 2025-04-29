Vangölü Aktivistleri ve Van Doğu Kültür Sanat Derneği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen "Şehir Okumaları Projesi" kapsamında, Van’ın dar gelirli grupları için uygun maliyetli ve sürdürülebilir konut üretim modelleri tartışılacak.

Van kentinde dar gelirli gruplar için alternatif konut üretim modellerinin konuşulacağı seminerde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Gülen, Van’ın konut üretimi, imar politikaları, kentsel gelişim ve modernleşme sürecindeki konut politikaları ile kentsel dönüşüm dinamikleri üzerine yaptığı çalışmalarından bahsedecek.

"Dar Gelirliler İçin Alternatif Bir Konut Üretim Modeli: Van Kenti Örneği" başlıklı seminerde Doç. Dr. Gülen, Van’da dar gelirli gruplara yönelik alternatif konut üretim modellerini ele alacak.