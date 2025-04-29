Her yıl 24-30 Nisan tarihleri arasını kapsayan Dünya Aşı Haftası ile aşılamanın önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırarak daha fazla çocuğun ve yetişkinin aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunması, böylece bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önlenmesini sağlamak hedefleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1974 yılında başlatılan ve Türkiye'de 1981'den bu yana sürdürülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı'yla (GBP) her çocuğun hayat kurtaran aşılara eşit erişimini sağlamak ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığınca bu program kapsamında uygulanan ücretsiz çocukluk dönemi aşılarıyla, difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, suçiçeği, hemofilus influenza Tip B ve pnömokoka bağlı hastalıklara koruma sağlanıyor.

"13 hastalığa karşı ücretsiz aşı hizmetimizi sunuyoruz"

Aşılamanın önemi ve Bakanlıkça bu alanda yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, DSÖ'nün bu yılki Dünya Aşı Haftası temasını "Herkes İçin Aşılama İnsanlık İçin Mümkün" olarak belirlediğini söyledi.

Türkiye'nin 1981'den bu yana Genişletilmiş Bağışıklama Programı'nı etkin bir şekilde yürüttüğüne dikkati çeken Demirkol, Bakanlıkça en son 1998'den beri uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den beri uygulanan 5 bileşenli karma aşıyı bir araya getiren 6 bileşenli karma aşı ile tetanos-difteri aşısının bir dozunun her gebelik döneminde aselüler boğmaca aşısı bileşeni de içeren "tetanos-difteri-aselüler boğmaca (Tdab)" aşısı şeklinde uygulanmasına başlandığını anımsattı.

Demirkol, "Şu an 13 hastalığa karşı Sağlık Bakanlığımızca ücretsiz aşı hizmetimizi tüm vatandaşlarımıza sunuyoruz. Özellikle Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun da ifade ettiği şekilde aşının tüm vatandaşlarımıza tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde ulaşması ana hedefimiz." ifadelerini kullandı.

"Birçok hastalığı aşı sayesinde gündemimizden çıkarmış olduk"

Aşılamaya yönelik farkındalığı artırma çalışmaları sürerken, son dönemde sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin etkisiyle aşı kararsızlığında artış yaşandığını belirten Demirkol, bu kapsamda, tüm illerde vatandaşlara sağlık okuryazarlığı çerçevesinde doğru ve yeterli bilgi ulaştırılmaya çalışılırken, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde kurulan Sağlıklı Hayat Akademilerinde de aşılama konusunda eğitimlerin verildiği bilgisini paylaştı.

Demirkol, "1981 yılından beri uyguladığımız ücretsiz aşı uygulamasıyla çocuk felci gibi çok büyük problemler doğuracak hastalıklar artık toplumda görülmüyor, bu durum aşının gücünü göstermektedir. Uzun yıllardır insanlığın başına büyük sıkıntılar oluşturmuş birçok hastalığı aşı sayesinde gündemimizden çıkarmış olduk. Bunların tekrar gündemimize gelmemesi için mutlaka vatandaşlarımız ücretsiz sunduğumuz bu aşıları olmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, aşı bağışıklama programıyla dünya çapında örnek gösterilen ülke konumunda olduğunu vurgulayan Demirkol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aşının güçlü ve sağlıklı bir toplumun temeli olduğuna inanıyoruz. Bilim kurullarımız, bilim insanlarımız bu durumun altını çizerek ifade ediyorlar. Bu yüzden güçlü toplum için mutlaka aşı diyoruz. Sağlıklı kalabilmenin en temel yolunun bağışıklama programı olduğuna inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın aşı tereddütlerine karşı sadece sağlık sistemimize ve hekimlerine güvenmelerini istiyoruz."