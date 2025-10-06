Van Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık çalışmalarına hız kazandırdı. Van Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli yürütülen çalışmalarda saha tatbikatlarının yanı sıra afet öncesi, sırası ve sonrasında yaşanabilecek senaryolar üzerinde de eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda AFAD Koordinasyon Toplantı Salonu’nda Van Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Van İl AFAD Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla AFAD Koordinasyon Toplantı Salonu’nda masa başı tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Yerel Düzey Hizmet Grubu planlarının uygulamaları ve kurumlar arası etkin koordinasyon pratiği ele alındı. Yangın ve defin gruplarının yanı sıra 23 hizmet grubunun temsilcilerinin de yer aldığı tatbikat ile toplumsal bilincin de arttırılması hedefleniyor.