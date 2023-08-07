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Wanhaber

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2023 yılı eğitim ve tatbikat faaliyetlerini, bir çok kurumda hem teorik hem de uygulamalı şekilde devam ettiriyor.

Sene başından beri bir çok kurumda eğitim çalışmaları gerçekleştiren Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, son olarak Köyiçi Aile Destek Merkezi personellerine eğitim verdi.

2023 Yılı Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri kapsamında, Köyiçi Aile Destek Merkezi personelleri ve kursiyerlerine ‘Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık Eğitimi’ verildi. Eğitimlerin ardından yangın söndürme, deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD ekipleri geçtiğimiz günlerde de Edremit ilçesinde bulunan Aşkale Çimento T.A.Ş. personellerine yönelik ‘Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık Eğitimi’ düzenlemiş ve orada da yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirmişti.