Van’ın Şabaniye Mahallesi Hasanbey Caddesi’nde altyapı çalışması yürüten Turkcell Superonline firmasının kapatmadığı rögar kapağı kazalara neden oldu. Yer altına fiber hat döşeyen firma, çalışma sonrasında rögar kapağını açık bırakınca 15 dakika arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Kazaların ardından olay yerine gelen trafik polisleri, yaptıkları incelemede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını tespit etti. Hazırlanan tutanakta Superonline firması kusurlu bulundu. Kazaya karışan sürücülerden biri, polis çağırarak durumu yetkililere bildirdi ve firma hakkında resmi şikâyette bulundu.

Araçta oluşan maddi hasar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını belirten sürücü, "İhmalkârlık yüzünden aracım zarar gördü. Başka kazalar yaşanmadan bu sorumsuzluğun hesabı sorulmalı," ifadelerini kullandı. Aynı bölgede araç kullanacak vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Olay, altyapı çalışmaları sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Mahalle sakinleri ise benzer durumların tekrar yaşanmaması için yetkililerin daha sıkı denetim yapmasını talep ediyor.