15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Van'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi, hain darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenecek anma etkinlikleri öncesinde kenti kırmızı beyaza bürüdü.

Kentin ana arterleri, cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla donatılırken, şehir genelinde milli birlik ve beraberlik ruhu hâkim oldu. Hazırlıkların en dikkat çeken noktalarından biri ise Beşyol Meydanı oldu.

15 Temmuz günü, Van’daki anma programının Beşyol Meydanı’nda gerçekleşeceği ve burada çeşitli etkinliklerin düzenleneceği öğrenildi. Vatandaşların yoğun katılım göstermesi beklenen programda şehitler anılacak, birlik ve beraberlik mesajları verilecek.