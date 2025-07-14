Van Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Atatürk Kültür Parkı’nı dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin önemli etkinliklerinden biri olan konserde Göçer, sevilen şarkılarını Vanlılar için seslendirdi.

VANSPOR'U UNUTMADI

Göçer’in sahne performansı boyunca dinleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Enerjisi ve seyirciyle kurduğu samimi diyaloglarla dikkat çeken sanatçı, geceye damga vuran anlardan birinde Vanspor’un şampiyonluğunu da sahnede kutladı. Göçer, alanda bulunan binlerle birlikte coşkulu tezahüratlar yaparak Van halkının sevincine ortak oldu.

KONSER SONRASI PAYLAŞIM

Konserin ardından sosyal medya hesabından “Başka da bi’ şey demiyorum… Van… sen bir harikasın…” ifadelerini paylaşan sanatçı, şehre ve izleyicilere duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Van Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ederken, Ferhat Göçer’in konseri festivalin en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.