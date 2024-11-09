Van’da 2011 yılında 23 Ekim ve ardından 9 Kasım günü 2 büyük deprem gerçekleşmiş ve meydana gelen 2 büyük depremle büyük acılar yaşanmıştı.

23 Ekim 2011’de gerçekleşen 7.2’lik depremle 604 kişi hayatını kaybetmiş, bu acının üzerinden 18 gün geçtikten sonra bu kez 9 Kasım günü 5.6 şiddetinde yıkıcı bir deprem daha meydana gelmişti. İkinci depremde ise 40 vatandaş hayatını kaybetmişti.

23 Ekim 2011 tarihindeki 7.2’lik deprem ve 9 Kasım 2011 tarihinde saat 21.23'te Merkez üssü Edremit olan 5.6 büyüklüğündeki 2. depremle birlikte 644 canını kaybeden Van’da büyük acılar yaşandı.

Depremlerin ardından yaraların sarılması için devlet ve ülke genelinde vatandaşlar seferber olurken, yakınlarını kaybedenler ise o günkü acıyı unutamıyor.

VAN AFAD’TAN DEPREMİN YILDÖNÜMÜ MESAJI

9 Kasım 2011 depreminin yıl dönümünde Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından da mesaj paylaşıldı.

Mesajda; “9Kasım 2011 Van Depremi’nin 13. yıl dönümünde, böyle bir acının ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.” denildi.