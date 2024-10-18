Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre Eylül ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 10,5 artışla 9 bin 713'ten, 10 bin 243’e çıktı. Yine aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 19,4 artışla 2 bin 156 oldu.

Eylül 2024’te kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 artış gösterdi.

VAN’DA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından paylaşılan istatistik verilerine göre Van’da 2024 yılının Eylül ayında 46 şirket, 4 kooperatif ve 21 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van’da 11 şirket ve 1 kooperatifin tasfiye edildiği 2024 yılı Eylül ayında, 11 şirket, 1 kooperatif ve 4 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

TOBB tarafından aktarılan verilere göre; Van’da 2023 yılı Eylül ayında ise 69 şirket, 4 kooperatif ve 14 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 15 şirket ve 2 kooperatif tasfiye edilmişti. 2023 yılı Eylül ayında 10 şirket ve 1 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

9 AYLIK VERİLERE GÖRE VAN!

Yayımlanan istatistik verilerine göre; bu yılın 9 ayını kapsayan (Ocak - Eylül) zaman diliminde ise Van’da toplam 395 şirket, 21 kooperatif ve 131 adet gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bu sürede Van’da 67 şirket, 11 kooperatif ve 67 gerçek kişi ticari işletme ise kapanırken, 86 şirket ve 12 kooperatif ise tasfiye edildi.

Van’da geçtiğimiz senenin aynı döneminde 578 şirket, 23 kooperatif, 144 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, aynı dönemde 74 şirket, 5 kooperatif ve 126 gerçek kişi ticari işletme de kapanmıştı.