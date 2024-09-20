Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Ağustos ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 azalışla 9 bin 713'ten 9 bin 272’ye geriledi. Yine aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 37,5 azalarak bin 806 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalarak 9 bin 272, kapanan şirket sayısı da yüzde 5 artarak bin 806 oldu.

VAN’DA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından paylaşılan istatistik verilerine göre Van’da 2024 yılının Ağustos ayında 47 şirket, 5 kooperatif ve 15 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van’da 5 şirket ve 2 kooperatifin tasfiye edildiği 2024 yılı Ağustos ayında, 5 şirket, 1 kooperatif ve 6 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

TOBB tarafından aktarılan verilere göre; Van’da 2023 yılı Ağustos ayında ise 50 şirket, 3 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 10 şirket ve 3 kooperatif tasfiye edilmişti. 2023 yılı Ağustos ayında 11 şirket ve 6 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

8 AYLIK VERİLERE GÖRE VAN!

Yayımlanan istatistik verilerine göre; bu yılın ilk 8 ayını kapsayan (Ocak - Ağustos) zaman diliminde ise Van’da toplam 349 şirket, 17 kooperatif ve 110 adet gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bu sürede Van’da 56 şirket, 10 kooperatif ve 63 gerçek kişi ticari işletme ise kapanırken, 75 şirket ve 11 kooperatif ise tasfiye edildi.

Van’da geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 31 azalış gösterdi.

Van’da geçtiğimiz senenin aynı döneminde 509 şirket, 19 kooperatif, 130 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, aynı dönemde 64 şirket, 5 kooperatif ve 125 gerçek kişi ticari işletme de kapanmıştı.