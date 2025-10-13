Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aylık alan kişi sayısına ilişkin verileri açıkladı. Türkiye genelinde SGK verilerine göre aylık alan kişi sayısı 16 milyon 914 bin 470 olarak açıklanırken, Van’da bu sayı 69 bin 613 olarak kaydedildi.

SGK tarafından açıklanan bilgilere göre Van’daki bu sayı, Türkiye genelinin yüzde 0,41’ini oluşturdu.

Türkiye genelinde 4A kapsamında aylık alan kişi sayısı 11 milyon 453 bin 933 olarak kaydedilirken, Van'da bu kapsamda aylık alan toplam kişi sayısı 40 bin 340 olarak kayıtlara geçti.

VAN'DA 4B'Lİ 13 BİN 79 KİŞİ BULUNUYOR

Aynı dönemde 4b kapsamında Türkiye genelinde aylık alan toplam kişi sayısı 2 milyon 914 bin 389, Van genelinde 4b kapsamında aylık alan kişi sayısı ise 13 bin 79 oldu.

SGK tarafından yayımlanan son verilere göre Türkiye genelinde 4c kapsamında aylık alan toplam kişi sayısı 2 milyon 546 bin 148 oldu. Van’da ise 4c kapsamında aylık alan toplam kişi sayısı ise 16 bin 194 olarak kayıtlarda yer aldı.