Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 60'ı yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 63 kişinin cenazesi ve 39 yaralının ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 869'a, yaralıların sayısının 170 bin 105'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.